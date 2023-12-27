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الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 10:35 مساء
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
صورة تخيلية للممر المائي من قبرص إلى غزة (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء ، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، لما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة.

وكلف المجلس وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بالتواصل مع الحكومة القبرصية في هذا الخصوص، مُشيرًا إلى «أن الإصرار على الممر يعزز الشكوك الفلسطينية إزاء أهدافه»، بحسب وكالة «أ ش أ».

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وقرر المجلس - في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية - تحويل أربعة ملايين دولار، لشراء أدوية لقطاع غزة من أجل دعم القطاع الصحي به.

صرف 65% من رواتب الموظفين
كما قرر صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، عن نوفمبر الماضي، وكذلك دفعة بـ14% من المتأخرات لمصلحة تغطية دفعات القروض المتراكمة والمستحقة على الموظفين.

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