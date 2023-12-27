الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء ، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، لما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة.

وكلف المجلس وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بالتواصل مع الحكومة القبرصية في هذا الخصوص، مُشيرًا إلى «أن الإصرار على الممر يعزز الشكوك الفلسطينية إزاء أهدافه»، بحسب وكالة «أ ش أ».

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وقرر المجلس - في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية - تحويل أربعة ملايين دولار، لشراء أدوية لقطاع غزة من أجل دعم القطاع الصحي به.