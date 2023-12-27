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تشييع قيادي بالحرس الثوري الإيراني في العراق إثر اغتياله بغارة إسرائيلية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 06:31 مساء
تشييع قيادي بالحرس الثوري الإيراني في العراق إثر اغتياله بغارة إسرائيلية في سورية
تشييع جثمان رضي موسوي القيادي في الحرس الثوري الإيراني. (الإنترنت)
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شيّع المئات في مدينتي النجف وكربلاء بجنوب العراق، الأربعاء، جثمان رضي موسوي، القيادي في الحرس الثوري الإيراني، الذي قضى بضربة إسرائيلية في سورية، عززت المخاوف من تصعيد إقليمي إضافي في خضم الحرب في قطاع غزة.

وقتل موسوي، أحد المستشارين الأكثر خبرة في فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري، الإثنين، بـ«هجوم صاروخي» إسرائيلي في دمشق، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني. ورفع المشيّعون نعش موسوي وصوره داخل العتبة العلوية في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، ورددوا هتافات «أميركا الشيطان الأكبر» و«أميركا عدو الله»، وفق وكالة «فرانس برس».

 «سجل جرائم العدو الصهيوني» 
كما حمل مشاركون في التشييع، وبينهم رجال دين وعناصر في الحشد الشعبي العراقي وزوار إيرانيون، أعلام الحشد، وهو تحالف فصائل عراقية موالية لإيران، وباتت منضوية في القوات الرسمية.

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وقال السفير الإيراني في العراق، محمد آل صادق، الذي شارك في التشييع: «استشهاد موسوي جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني الذي بدأ يتخبط بدون أن يحقق أي انتصار، أكان عسكريا أم سياسيا». وأضاف: «لذلك بدأ بين فترة وأخرى يضرب أهدافنا، ولكن النصر قريب إن شاء الله، وسيُلقَّن درساً لن ينساه». ونُقل الجثمان بعد ذلك إلى كربلاء، حيث أقيمت له مراسم تشييع في العتبتين الحسينية والعباسية.

نقل جثمان موسوي إلى الجمهورية الإسلامية
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية أن جثمان موسوي سينقل بعد ذلك إلى الجمهورية الإسلامية، بداية إلى مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، ومنها إلى طهران، حيث ستقام مراسم تشييع، الخميس، قبل أن يوارى الثرى.

ويعدّ موسوي أكبر قائد في فيلق القدس يُقتل خارج إيران، بعد اللواء قاسم سليماني، قائد القوة آنذاك، الذي قُتل بغارة أميركية في العراق بالثالث من  يناير 2020. وزاد مقتل موسوي من منسوب التوتر في الشرق الأوسط، حيث صعدت الجماعات المدعومة من إيران هجماتها على الاحتلال الإسرائيلي، ردا على العدوان في قطاع غزة.

ويشهد العراق كذلك توتراً على خلفية هذه الحرب، حيث تعرضت القوات الأميركية في العراق وسورية لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، تبنّت معظمها «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي.

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