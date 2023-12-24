الجيش الأردني يُنزل مساعدات جوية لمحاصرين في كنيسة بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ الجيش الأردني، الأحد، إنزالًا جويًا إغاثيًا لمحاصرين داخل كنيسة في غزة، وذلك عشية عيد الميلاد.

وذكر الجيش الأردني، وفق بيان على موقعه الرسمي، أنه «بتوجيهات ملكية سامية، نفّذت القوات المسلحة الأردنية، مساء الأحد، إنزالًا جويًا إغاثيًا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد».

محاصرة 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين

وأشار البيان إلى أن «طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة، التي تعد إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم».

ولفت إلى أن «عدد المحاصرين بالكنيسة يقدر بنحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام، ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية، وسط أوضاع إنسانية صعبة».

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واستُشهد أكثر من 200 فلسطيني خلال الـ24 ساعة الماضية جراء قصف الجيش الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة مجددًا على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

20 ألفًا و424 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، وأكثر من 54 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

وبحسب الوزارة في بيان اليوم، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، إلى 20 ألفًا و242 شهيدًا، و54 ألفًا و36 مصابًا، مشيرة إلى تسجيل 166 شهيدًا و384 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار العدوان الصهيوني.