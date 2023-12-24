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79 يوما من العدوان.. نزيف الدم الفلسطيني عرض مستمر مع استمرار العجز العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 11:21 صباحا
79 يوما من العدوان.. نزيف الدم الفلسطيني عرض مستمر مع استمرار العجز العالمي
صلاة الجنازة على شهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة. (شبكة قدس)
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مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، لليوم الـ79، يبقي سقوط الشهداء في كل شبر من القطاع عرضا مستمرا، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية والقصف العدواني تواكبا مع العمليات البرية، في ظل عجز عالمي عن إيقاف هذا العدوان الغاشم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تستهدف بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها منازل المواطنين في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال أيضا اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عدد من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.

وأشارت إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.

ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال النار شرق دير البلح.

- استشهاد أكثر من 200 فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأفادت وسائل إعلام، بانتشال 40 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة، منذ مساء أمس.

وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة أبو العوف في مخيم كندا غرب مدينة رفح، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة.

واستشهد مواطن وأصيب و4 آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النبريص في خان يونس.

استهداف مستمر و21 ألف شهيد
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن الطفل أمير رامي عودة (13 عاما)، وهو أحد النازحين في مستشفى الأمل التابع الجمعية بخان يونس، استشهد إثر استهدافه بإطلاق النار عليه بواسطة طائرة مسيرة أثناء تواجده داخل مبنى المستشفى.

وأفادت الوكالة الفلسطينية، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي تم استهدافهم الليلة الماضية قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس.

وقصفت قوات الاحتلال منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.

وبعد 79 يوما من العدوان، أحصت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، نحو 21 ألف شهيد و53 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما يستهدف الاحتلال كل مناحي الحياة في قطاع غزة من منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات.
 

 

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