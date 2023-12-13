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برنامج الأغذية العالمي يحذر من «كارثة جوع» بالسودان في مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 04:51 مساء
برنامج الأغذية العالمي يحذر من «كارثة جوع» بالسودان في مايو المقبل
نازحون سودانيون جراء الحرب في مناطق متفرقة في السودان. (الإنترنت)
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حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس من حدوث «كارثة جوع» في السودان في مايو إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدات الغذائية لتشمل المحاصرين نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ ثمانية أشهر.

وقال البرنامج الأممي في بيان إنه «إذا لم تتم زيادة المساعدات الغذائية بشكل كبير بحلول المواسم العجاف في مايو، فقد تشهد بؤر الصراع الساخنة في السودان ظهور كارثة جوع»، بحسب «فرانس برس».

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المناطق الأكثر تضررا نتيجة احتدام الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع هي العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد وكردفان في الجنوب، موضحة أن «ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون الجوع الحاد، وهو أكثر من ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي».

 «سلة الخبز المستقبلية لشرق أفريقيا»
وأظهر تحليل للأمن الغذائي في السودان الذي وصف من قبل بأنه «سلة الخبز المستقبلية لشرق أفريقيا»، بحسب الوكالة الأممية، تسجيل «أعلى مستويات الجوع على الإطلاق» خلال موسم الحصاد في الفترة من أكتوبر إلى فبراير والتي عادة ما يتوفر خلالها الغذاء.

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ومنذ 15 أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وسجّلت الأمم المتحدة 12 ألف قتيل نتيجة المعارك، لكن هذا العدد أقلّ بكثير على الأرجح من عدد الضحايا الفعلي للحرب التي أدّت أيضاً إلى تشريد نحو سبعة ملايين شخص في الداخل وإلى خارج البلاد، وهو ما يشكّل «أكبر نزوح في العالم».

قوتان عسكريتان متنازعتان
ونقل بيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي روي مطالبته «بشكل عاجل جميع أطراف النزاع بالتوصل إلى هدنة إنسانية لتجنب كارثة الجوع في الموسم الشحيح المقبل».

ومع فشل المفاوضات لوقف إطلاق النار بين الطرفين، انقسمت البلاد بين القوتين العسكريتين المتنازعتين ما يعرّض المساعدات المرسلة إلى المدنيين المتضرّرين لمتاهة من نقاط التفتيش التابعة للجانبين. 

والأحد حذّرت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي من خطر توقّف المساعدات الإنسانية إلى البلد الغارق منذ قرابة ثمانية أشهر في الحرب. وأوضحت أنّه في الوقت الحالي «يحتاج نحو 24.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية»، أي نصف سكّان البلاد.

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