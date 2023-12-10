«إيغاد»: إحراز تقدم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد»، التي تشارك في جهود الوساطة بشأن الحرب في السودان، إنها حصلت على التزام من الطرفين المتحاربين بتنفيذ وقف لإطلاق النار وإجراء حوار سياسي يهدف إلى إنهاء الصراع، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» مساء اليوم الأحد.



ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهما الطرفان المنخرطان منذ منتصف أبريل في صراع دمر العاصمة الخرطوم وأثار موجات من القتل على أساس عرقي في دارفور، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف القتال.



ونقلت «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن انفجارات وقعت في مصفاة الجيلي للنفط على مشارف الخرطوم يوم الأحد، في حين أشار الجانبان إلى وقوع خسائر بشرية عندما تعرضت قافلة تابعة للصليب الأحمر لإطلاق نار في العاصمة.

وذكرت «إيغاد»، في بيان، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وافق يوم السبت خلال محادثات في جيبوتي، الرئيس الحالي للهيئة، على عقد اجتماع مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأضاف البيان أن دقلو، المعروف على نطاق واسع باسم حميدتي، وافق في اتصال هاتفي أيضًا على اقتراح وقف إطلاق النار والاجتماع مع البرهان.

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اجتماع خلال 15 يومًا لبدء إجراءات بناء الثقة

وقال مستشار رئيس جيبوتي ألكسيس محمد إن البرهان وحميدتي قبلا مبدأ الاجتماع خلال 15 يومًا من أجل تمهيد الطريق لسلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية.

وفي وقت سابق اتهم البرهان في خطاب ألقاه أمام اجتماع جيبوتي قوات الدعم السريع بشن هجمات همجية، لكنه قال إن الجيش لم يغلق الباب أمام التوصل إلى حل سلمي.

وألقى حميدتي، الذي لا يُعرف مكان وجوده، كلمة عن بعد أمام اجتماع إيغاد حمَل فيها الموالين للرئيس السابق عمر البشير الذين يتمتعون بنفوذ داخل الجيش مسؤولية اندلاع هذه الحرب، ودعا إلى إصلاح الجيش وتشكيل حكومة مدنية.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خطة مدعومة دوليا لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش وإطلاق عملية انتقالية تفضي إلى إجراء الانتخابات.

وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة بعد الإطاحة بالبشير خلال انتفاضة شعبية في العام 2019. وقبل قتالهما نفذا معا انقلابا في العام 2021 أنهى جهودا من أجل دفع السودان نحو الديمقراطية.

الولايات المتحدة: جرائم حرب في السودان

وقالت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إنها توصلت رسميا إلى ارتكاب طرفي الصراع جرائم حرب. وردت قوات الدعم السريع على ذلك في بيان يوم الأحد نفت فيه قيامها بعمليات تطهير عرقي في دارفور، كما نفت مسؤوليتها عن وقائع العنف الجنسي. ونفى الجيش أيضا ارتكاب جرائم حرب.

وتعثرت مرارا محادثات غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، وكان آخرها الأسبوع الماضي، في ظل مواصلة الجانبين حملاتهما العسكرية.