«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام خوض المقاومة الفلسطينية «ملاحم واشتباكات بطولية، وتنفيذ كمائن نوعية»، وقتل جنود الاحتلال من مسافة صفر، كما نجحت المقاومة في تفجير عبوت ناسفة في آخرين، خلال «التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، وكبدوها خسائر فادحة في الجنود والدبابات».

ووثق مقاتلو كتائب القسام في مقاطع مصورة «تكبيد العدو خسائر فادحة وتدمير عدد من دباباته وآلياته المتوغلة في قطاع غزة وإسقاط عدد كبير من جنوده بين قتيل وجريح عبر القنص والتفجير والمسيّرات».

ويظهر مقطع الفيديو الذي بثته كتائب القسام مقاتيلها وهم «يخوضون التحامًا مع قوات الاحتلال المتوغلة وتعلو أصواتهم بالتكبير»، وأظهرت المشاهد «التحام المقاومين مع آليات العدو المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكان لافتًا فيها عودة استخدام سلاح الطائرات المسيرة والدرون وتفجير آليات ودبابات الميركافا واحتراقها ومن في داخلها».

تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا

وقالت كتائب القسام في «بلاغ عسكري»، وصل المركز الفلسطيني للإعلام: إن مقاتيلها تمكنوا خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في جميع محاور القتال في قطاع غزة.

وأكدت أن مقاتيلها تمكنوا من قتل 40 جنديًا وإيقاع العشرات من جنود الاحتلال الآخرين بين قتيل وجريح إثر «استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها».

كما استهدف مقاتلو القسام «مقر قيادة ميداني ودكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى». وكانت أعلنت في ساعات اليوم الأولى أنها تخوض معارك ضارية في حي الشجاعية بمدينة غزة وفي جباليا شمال القطاع.

وفي أحدث التطورات أعلنت كتائب القسام استهداف 5 دبابات ميركافا و3 جرافات عسكرية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية بغزة، كما استهدف المقاتلون 4 دبابات ميركافا أخرى، وجرافة عسكرية في شارع الجلاء بمدينة غزة بقذائف مضادة للدروع.

استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمنطقة تل الزعتر

وبثت كتائب القسام مشاهد لاستهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، كما أعلنت استهداف مقاتليها بقذائف الياسين 105 دبابتين للاحتلال في منطقة المحطة بخان يونس، وأخرى شرق مدينة خان يونس ورابعة شمال خان يونس، وتحدثت كتائب القسام عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

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وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا عبوة كبيرة في عشرات من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال شرق خان يونس، كما أجهزوا على قوة إسرائيلية كاملة مكونة من 15 جنديًا بمنطقة المعري شمال شرق خان يونس، وعادوا لقواعدهم بسلام.

كما أعلن الناطق باسم الكتائب أبوعبيدة في كلمة مسجلة، إن كتائب القسام دمرت 180 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيا خلال 10 أيام، أي منذ انتهاء الهدنة الإنسانية الموقتة مطلع ديسمبر الجاري.