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«القسام» تكشف تفاصيل صفقة إطلاق أسرى الاحتلال مقابل الإفراج عن 275 طفلا وسيدة فلسطينية (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 10:44 مساء
«القسام» تكشف تفاصيل صفقة إطلاق أسرى الاحتلال مقابل الإفراج عن 275 طفلا وسيدة فلسطينية (شاهد)
الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، إنه «كانت هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن أسرى الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى 11 نوفمبر من النساء والأطفال لدى الاحتلال».

وتابع في تسجيل صوتي مساء الإثنين أن «الاحتلال طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في عزة، وقد أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70 على اعتبار وجود إشكالية في تواجد أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة، على أن تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة».

«الاحتلال لا يزال يماطل ويتهرب» 
وذكر أن «الاحتلال لا يزال يماطل ويتهرب من دفع هذا الاستحقاق ويضرب بعرض الحائط ليس حياة المدنيين الفلسطينيين فحسب، بل لا يهمه حتى قتل أسراه وليس أدل على ذلك من قتله لأسيرة مجندة كانت على قيد الحياة وسجلت مناشدة في بداية الحرب لكنها قتلت في قصف للاحتلال قبل أيام».

-  أبوعبيدة: الأحلام الإسرائيلية المريضة بالقضاء على المقاومة في غزة محاولة للهروب من الهزيمة
-  أبوعبيدة: تمكن مجاهدونا خلال 48 ساعة من تدمير 20 آلية عسكرية تدميرًا كليًا أو جزئيًا

وقال في كلمته: «بعد 38 يومًا من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا التصدي لقوات العدو، مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا».

وأردف: «مجاهدونا يواصلون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويدكون حشوداته بقذائف الهاون، وقوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها». واستطرد: «أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية».

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