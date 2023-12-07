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البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 04:59 مساء
البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف
صورة مركبة لعلم الدنمارك والمصحف الشريف.(الوسط)
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أقرَّ البرلمان الدنماركي، الخميس، قانونًا يحظر «المعاملة غير اللائقة» للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية غضبًا في دول مسلمة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجرى تمرير مشروع القانون الذي يحظر «المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها» بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

وعرضت الحكومة الدنماركية، في أغسطس الماضي، مشروع القانون بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من  القرآن في الدنمارك في الدولة الاسكندينافية.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحفي إن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية»، موضحا أن «التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة».

تفاصيل مشروع قانون حظر عمليات الحرق والتنديس
وأوضح أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة. وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».

وأضاف الوزير «لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».

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ينطبق البند القانوني الدنماركي أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين. غير أنه لن يشمل «التعابير اللفظية أو المكتوبة» المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفق وزير العدل. وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.

محاولات احتواء الغضب تجاه الدنمارك
ويأتي إقرار القانون بعد ست سنوات من إلغاء الدنمارك قانون التجديف العائد إلى 334 عاما. وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الجمعة إن حرق القرآن أثار «غضبا هائلا في العالم أجمع».

وقال للصحافيين «بذلنا جهودا كبيرة لاحتواء هذا الغضب. في الوقت الحالي الوضع هادئ إلى حد ما، لكنه أيضا غير مؤكد ولا يمكن التنبؤ به». وأضاف «على المدى القصير، سنرى على الأرجح حرقا متزايدا للقرآن» قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

في 2006، اندلعت موجة غضب وأعمال عنف ضد الدنمارك في العالم الإسلامي بعد نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وعززت السويد أخيرا مستوى الإنذار المرتبط بخطر وقوع أعمال إرهابية للدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات تصاعدية، بعد أن تسبب حرق نسخ من المصحف في جعل البلاد «هدفا رئيسيا» بحسب أجهزة الأمن.

ودانت الحكومة السويدية تدنيس القرآن مع تمسكها بقوانين حرية التعبير والتجمع التي يحميها الدستور في البلاد. وتعهدت استطلاع وسائل قانونية لوضع حد للاحتجاجات التي يتخللها إحراق كتب مقدسة في ظروف معينة.

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