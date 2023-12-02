  • Alwasat News
Atwasat

الصومال ترحب بقرار الأمم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة المخصصة لقواتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 12:19 مساء
الصومال ترحب بقرار الأمم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة المخصصة لقواتها
عناصر من قوات الأمن خلال دورية في مقديشو بالصومال، 20 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة، والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة، مؤكداً أن مقديشو أصبحت الآن «حرة في شراء أي نوع من الأسلحة».

وينص قرار أول جرى الجمعة تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام، وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال حسن شيخ محمود في بيان نُشر مساء الجمعة «من الآن فصاعدا، أصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم»، مضيفا أن «الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم».

-  هجوم على فندق في العاصمة الصومالية
-  مقتل 13 من مسلحي حركة «الشباب» في غارة جوية أميركية بالصومال

وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في بيان، أن «هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب» للقضاء على حركة الشباب المتطرفة التي تحاربها مقديشو منذ 16 عامًا، مضيفة أن «الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد». ولطالما طالبت الحكومة برفع الحظر بشكل كامل.

ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة، وإلى «جهات أخرى» هدفها «تقويض السلام والأمن في الصومال».

وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد منذ ذلك الوقت إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.

دعم البعثة الإفريقية الانتقالية
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها للجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات، والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.

وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في أغسطس 2022، ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ولهذا الغرض يحظى الصومال بدعم البعثة الإفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس).

ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت في سبتمبر «مهلة فنية»، لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب أتميس.

وستقلص القوة الإفريقية عديدها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار

الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية

جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية
غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة
تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي

تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة
240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء ...
الإعلام الحكومي في غزة: ما دخل القطاع من مساعدات لا يلبي 1% من الاحتياجات
الإعلام الحكومي في غزة: ما دخل القطاع من مساعدات لا يلبي 1% من ...
مقتل عنصرين مواليين لحزب الله في قصف إسرائيلي على سورية
مقتل عنصرين مواليين لحزب الله في قصف إسرائيلي على سورية
قيادي بـ«الجهاد»: الاحتلال لن يحصل عبر القصف ما لم يأخذه عبر المفاوضات
قيادي بـ«الجهاد»: الاحتلال لن يحصل عبر القصف ما لم يأخذه عبر ...
العراق يؤكد لواشنطن رفضه أي اعتداء على أراضيه
العراق يؤكد لواشنطن رفضه أي اعتداء على أراضيه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة...
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة ......
المزيد
عشرات الشهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
عشرات الشهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة...
الصومال ترحب بقرار الأمم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة المخصصة لقواتها
الصومال ترحب بقرار الأمم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة ......
في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية
في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها ......
العراق يؤكد لواشنطن رفضه أي اعتداء على أراضيه
العراق يؤكد لواشنطن رفضه أي اعتداء على أراضيه...
قيادي بـ«الجهاد»: الاحتلال لن يحصل عبر القصف ما لم يأخذه عبر المفاوضات
قيادي بـ«الجهاد»: الاحتلال لن يحصل عبر القصف ما لم يأخذه عبر......
المزيد