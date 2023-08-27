مقتل 13 من مسلحي حركة «الشباب» في غارة جوية أميركية بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط

قال الجيش الأميركي، الأحد، إنه قتل 13 من مقاتلي حركة الشباب في جنوب الصومال في «ضربة جوية جماعية للدفاع عن النفس» جاءت بناء على طلب الحكومة الصومالية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إنها نفذت ضربة جوية يوم السبت استهدفت حركة الشباب قرب سييرا على بُعد نحو 45 كيلومترًا شمال غربي كيسمايو بناء على طلب الحكومة، بحسب «رويترز».

وأضافت في بيان «الضربة الجوية الجماعية التي جاءت للدفاع عن النفس نُفذت في الساعات الأولى من صباح يوم 26 أغسطس، لدعم قوات الجيش الوطني الصومالي التي اشتبكت مع» حركة الشباب.

التقييم الأولي للقيادة العسكرية الأميركية

وتابعت: «بالعمل مع الجيش الوطني الصومالي، فإن التقييم الأولي للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا يشير إلى أن الغارة الجوية تسببت في مقتل 13 من مقاتلي حركة الشباب، دون وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المدنيين».

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وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها حملة قبل عام لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

وسيطر الجيش الصومالي وفصائل متحالفة معه يوم الجمعة على مدينة البور، المعقل الرئيسي لمقاتلي الشباب في المنطقة الوسطى بالصومال، في إنجاز كبير للحملة العسكرية. ومع ذلك، قال عدد من المحللين العسكريين والمشاركين في الحملة إن تعهدات الحكومة بالقضاء على حركة الشباب غير واقعية.