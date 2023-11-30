بلينكن يصل رام الله للقاء عباس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إلى رام الله حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفق ما أكد صحفي في وكالة «فرانس برس».

وتأتي زيارة بلينكن إلى مقر السلطة الفلسطينية بعد وقت قصير من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس.

كما التقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب، إذ أكد أن «التهدئة الموقتة» في قطاع غزة «تؤتي ثمارها ويحب أن تستمر»، وقال: «شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بعودة الرهائن والتئام شملهم مع عائلاتهم»، وفق الوكالة الفرنسية.