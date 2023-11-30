  • Alwasat News
Atwasat

«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 02:27 مساء
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية
عناصر من كتائب القسام يسلمون محتجزتين روسيتين للصليب الأحمر، 29 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد مصدر في حماس، الخميس، لوكالة «فرانس برس» أن الحركة ستطلق «عشرة إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية» في إطار اتفاق الهدنة الذي دخل يومه السابع. 

وقال المصدر: «حماس ستطلق عشرة إسرائيليين منهم اثنان يحملان الجنسية الروسية وكلهم من الأحياء بعدما رفضت إسرائيل قائمة أسماء قدمتها الليلة الماضية حماس تضمنت ثلاث جثث لأسرى إسرائيليين».

وأعلنت حركة حماس، الخميس، التوصل إلى اتّفاق مع «إسرائيل» على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ ستة أيام ليوم إضافي. وقالت حماس في بيان: «جرى الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو اليوم الخميس»، دون مزيد التفاصيل.

موسكو «ممتنة» لحماس بعد إطلاق رهينتين روسيتين
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها لحركة حماس، الخميس، بعد إطلاق رهينتين روسيتين، وقالت إنها تعمل على إطلاق المواطنين الروس الآخرين المحتجزين في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان: «نحن ممتنون لقيادة حماس لاستجابتهم لدعواتنا الملحة. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لضمان إطلاق المواطنين الروس الآخرين المحتجزين في قطاع غزة بسرعة»، وفق الوكالة الفرنسية.

ومساء الأربعاء، قالت حركة حماس في بيان، إنها سلمت الروسيتين يلينا تروبانوف (50 عاما) وإيرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الأحمر، بعدما أفرجت، الأحد، عن رون كريفوي وهو إسرائيلي روسي «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديرًا للموقف الروسي الداعم القضية الفلسطينية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني

صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش

إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون

«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية

الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن: التهدئة في غزة «تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر»
بلينكن: التهدئة في غزة «تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر»
موسكو «ممتنة» لحماس بعد إطلاق رهينتين روسيتين
موسكو «ممتنة» لحماس بعد إطلاق رهينتين روسيتين
ماكرون يلتقي السيسي وبن سلمان على هامش «كوب 28».. ويزور قطر السبت
ماكرون يلتقي السيسي وبن سلمان على هامش «كوب 28».. ويزور قطر السبت
افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غزة
افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غزة
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة في الضفة
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
شهـداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال النازحين وسط قطاع غزة
شهـداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال النازحين وسط قطاع غزة...
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة ......
المزيد
بلينكن يصل رام الله للقاء عباس
بلينكن يصل رام الله للقاء عباس...
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان ......
حماس تتبنى «عملية القدس»: على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية
حماس تتبنى «عملية القدس»: على المحتل أن يتحسس رأسه في كل ......
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة في الضفة
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون ......
افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غزة
افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غزة...
المزيد