«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر في حماس، الخميس، لوكالة «فرانس برس» أن الحركة ستطلق «عشرة إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية» في إطار اتفاق الهدنة الذي دخل يومه السابع.

وقال المصدر: «حماس ستطلق عشرة إسرائيليين منهم اثنان يحملان الجنسية الروسية وكلهم من الأحياء بعدما رفضت إسرائيل قائمة أسماء قدمتها الليلة الماضية حماس تضمنت ثلاث جثث لأسرى إسرائيليين».

وأعلنت حركة حماس، الخميس، التوصل إلى اتّفاق مع «إسرائيل» على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ ستة أيام ليوم إضافي. وقالت حماس في بيان: «جرى الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو اليوم الخميس»، دون مزيد التفاصيل.

موسكو «ممتنة» لحماس بعد إطلاق رهينتين روسيتين

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها لحركة حماس، الخميس، بعد إطلاق رهينتين روسيتين، وقالت إنها تعمل على إطلاق المواطنين الروس الآخرين المحتجزين في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان: «نحن ممتنون لقيادة حماس لاستجابتهم لدعواتنا الملحة. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لضمان إطلاق المواطنين الروس الآخرين المحتجزين في قطاع غزة بسرعة»، وفق الوكالة الفرنسية.

ومساء الأربعاء، قالت حركة حماس في بيان، إنها سلمت الروسيتين يلينا تروبانوف (50 عاما) وإيرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الأحمر، بعدما أفرجت، الأحد، عن رون كريفوي وهو إسرائيلي روسي «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديرًا للموقف الروسي الداعم القضية الفلسطينية».