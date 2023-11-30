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الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 10:05 صباحا
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تمشي مع والدتها بعد إطلاق سراحها وسط صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، في رام الله بالضفة الغربية الخميس. ( رويترز).
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إطلاق الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي بوقت مبكر الخميس في إطار الهدنة الموقتة في غزة مع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مع 29 سجينا آخر.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر القبض على التميمي استنادا إلى منشور يحرض على العنف بوسائل التواصل الاجتماعي ونفت والداتها هذا الادعاء مؤكدة أنه منشور زائف، حسب «رويترز».

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية قائمة بأسماء الفلسطينيين المفرج عنهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس على موقعها الإلكتروني وكان من بينهم عهد التميمي التي تعد في الضفة الغربية المحتلة بطلة منذ طفولتها، وقال مسؤول فلسطيني إنه تم إطلاق سراحها بعد أن كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا.

واشتهرت التميمي (22 عاما) عندما صفعت جنديا إسرائيليا داهم قريتها النبي صالح في الضفة الغربية العام 2017. وتحتج هي وآخرون منذ سنوات على مصادرة إسرائيل لأراض في المنطقة، وبعد صفع الجندي، حُكم على التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد إقرارها بالذنب في تهم مخففة شملت الاعتداء.

-الاحتلال يعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي
-الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيق عهد التميمي في الضفة الغربية

والتميمي واحدة من المئات في الضفة الغربية الذين جرى اعتقالهم منذ اندلاع أعمال العنف في المنطقة بسبب الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ويقول الاحتلال الإسرائيلي إن من بين أسباب الاعتقالات التي تنفذها في الضفة الغربية هو إحباط الهجمات.

وبموجب هدنة من المفترض أن تنتهي يوم الخميس، أطلقت إسرائيل فلسطينيين من سجونها مقابل إطلاق حماس رهائن من بين 240 احتجزتهم خلال هجومها على جنوب الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

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