الاحتلال يعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الناشطة الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن «قوات إسرائيلية اعتقلت التميمي من منزل أسرتها في قرية النبي صالح»، شمال غرب رام الله.