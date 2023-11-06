الاحتلال يعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي...

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الناشطة الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن «قوات إسرائيلية اعتقلت التميمي من منزل أسرتها في قرية النبي صالح»، شمال غرب رام الله.
حملة اعتقالات في الضفة
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القبض على التميمي يأتي بتهمة «التحريض على الإرهاب»، وفق الناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس. كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 48 فلسطينيا، من بينهم القيادي في حركة فتح رأفت عليان من بلدة عناتا في قضاء القدس.
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