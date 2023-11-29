زوارق الاحتلال تخرق الهدنة وتطلق النار صوب ساحل خان يونس والشاطىء والشيخ رضوان

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر صحفية وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطىء والشيخ رضوان وغيرها من المناطق المقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

يأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي جرى تمدديها قبل يومين والتي تقضي بوقف إطلاق النار.

وسبق أن خرقت قوات الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الماضية الهدنة الإنسانية أكثر من مرة مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضًا سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفق «وفا».

خروق إسرائيلية متواصلة للهدنة

واستهدفت قوات الاحتلال في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله؛ ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وإصابة آخرين.

وخلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين بعد أن هددت باستهدافهم.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.