  • Alwasat News
Atwasat

6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 01:45 مساء
6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب غزة
انتشال شهداء ومصابين من أسفل ركام مبان دمرها الاحتلال في غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

استُشهد ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، ظهر الخميس، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في منطقة الشعوت برفح ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

«الأونروا»: ما دخل من مساعدات لغزة لا يكفي سوى 3 أيام فقط
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني

وحسب الوكالة، فقد قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة موقعًا عديد الجرحى، فضلًا عن قصف عددًا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وسلسلة غارات على أراض زراعية في خان يونس جنوب القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، استُشهد في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 14.530، وأصيب نحو 35 ألفًا آخرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟
«تغطية خاصة»: الهدنة.. لم ترفضها «إسرائيل»؟ ولماذا تريدها؟

«تغطية خاصة»: الهدنة.. لم ترفضها «إسرائيل»؟ ولماذا تريدها؟
كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية

كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة

مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس

الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس
استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة

استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)

من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال ...
احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس

احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس
الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل نجل رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
مقتل نجل رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية بقصف إسرائيلي في جنوب ...
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع ...
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن...
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
المزيد
6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب غزة
6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب غزة...
«الأونروا»: ما دخل من مساعدات لغزة لا يكفي سوى 3 أيام فقط
«الأونروا»: ما دخل من مساعدات لغزة لا يكفي سوى 3 أيام فقط...
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا...
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل ......
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة ......
المزيد