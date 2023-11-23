6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، ظهر الخميس، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في منطقة الشعوت برفح ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

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وحسب الوكالة، فقد قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة موقعًا عديد الجرحى، فضلًا عن قصف عددًا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وسلسلة غارات على أراض زراعية في خان يونس جنوب القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، استُشهد في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 14.530، وأصيب نحو 35 ألفًا آخرين.