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مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 09:58 صباحا
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
إخراج جثمان شهيد بمجمع الشفاء الطبي في غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين حركة حماس و«إسرائيل»، الخميس، إن التأخير في بدء سريان الهدنة «له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم».

وأضاف لوكالة «فرانس برس»: «خلال ساعات النهار اليوم من المفترض إعلان قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأميركيين موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ».

وتنص الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وإطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق الاحتلال معتقلين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بكمية أكبر.

ترحيب دولي باتفاق الهدنة في غزة
وتواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق الهدنة في غزة، إذ أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بحرارة» بالاتفاق، داعية إلى الاستفادة من هذا التوقف لتكثيف المساعدة الإنسانية في أسرع وقت ممكن، حسب وكالة «فرانس برس».

وكذلك رحبت الأمم المتحدة باتفاق الهدنة في قطاع غزة، لكنها قالت إنه «لا يزال ينبغي القيام بالكثير». كما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الأربعاء، عن أملها أن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق الهدنة، مرحبة «بجهود قطر خصوصا» التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

وبدورها، أثنت الخارجية الصينية على الاتفاق قائلة «نرحب بوقف إطلاق النار الموقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون، ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات».

كما رحبت روسيا بالهدنة، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «روسيا ومعظم دول العالم كانت تدعو إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية إذ إنهما ضروريان لأي تسوية دائمة» للصراع.

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