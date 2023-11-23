الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني

القاهرة - بوابة الوسط

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، قصفها العنيف على مناطق واسعة شمال القطاع ووسطه وجنوبه، واستهداف طواقم الدفاع المدني، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة سويدان قرب مستشفى «اليمن السعيد» في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين دون تمكن مركبات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم الدفاع المدني

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت طواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لاهيا السكني شمال، في محاولة منهم مساعدة المواطنين بعد تعرض منازل في المشروع لقصف مدفعي.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في «بلوك 9» بمخيم البريج، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين. واستشهدت مواطنة وطفلين، في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.

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قصف مدفعي عنيف جنوب قطاع غزة

وقصف الاحتلال منزلا لعائلة الجمل في محيط أبراج عين جالوت في النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابات عديدة بصفوف المواطنين وآخرون تحت الأنقاض قد يكون بينهم شهداء.

وفي جنوب القطاع، شنت مدفعية الاحتلال قصفًا عنيفًا، بالتزامن مع قصف بالطائرات لمواقع متفرقة شرق خان يونس، كما استهدفت منزل لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرقًا.