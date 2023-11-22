احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

دفن فلسطينيون عشرات الجثث لشهداء في مقبرة جماعية بمدينة خان يونس، استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف في شمال قطاع غزة.

ووصلت شاحنة تحمل 111 جثة إلى المدينة قادمة من شمال غزة بوساطة من السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بحسب «يورو نيوز».

وقد احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي الجثث داخل مستشفى الإندونيسي الذي حاصره، ومنع الجميع من دخوله أو الخروج منه، وكذلك داخل مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه عدة أيام.

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ودفنت الجثامين من قِبل نحو عشرة متطوعين في المقبرة التركية بالمدينة، دون حضور أي فرد من ذويها.

هدم ونبش القبور الجماعية في مستشفى الشفاء الطبي

واستنكر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول، بشدة في وقت سابق، الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، التي آخرها هدم ونبش القبور الجماعية في مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأكد المسؤول الفلسطيني خطف قوات الاحتلال جثث الشهداء من داخل مستشفى الشفاء بغزة من أجل المقايضة عليهم في عملية تبادل الأسرى، متهما في الوقت نفسه إسرائيل بالاتجار في الأعضاء البشرية.

ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب في بيان عبر منصة «تلغرام»: «بلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء من فئتي الأطفال والنساء، بينما بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألف و384 مجزرة».

205 شهداء الكوادر الطبية

وأضاف: «بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين. كما استشهد 25 من طواقم الدفاع المدني، و64 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية». وتابع: «بينما زاد عدد الإصابات عن 35 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء».

وأكد المكتب الإعلامى أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ 102 من المقرات الحكومية، و266 مدرسة، منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة. بينما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 85 مسجداً، والمدمرة تدميراً جزئياً 174 مسجداً، بالإضافة إلى استهداف 3 كنائس.