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الأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 07:34 مساء
الأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي. (الإنترنت)
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رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، اقتراحات نشر قوات عربية في غزّة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ووفق وكالة «فرانس برس»، تحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير القطاع المحاصر منذ 17 عامًا بعد انتهاء الحرب، منها نشر قوات عربية لإرساء الاستقرار فضلًا عن دور قد تؤديه السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ العام 2007.

وقال الصفدي خلال النسخة الـ19 من «منتدى حوار المنامة» الذي ينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إنه «بعد مناقشة هذه القضية مع كثرٍ ومع جميع إخواننا العرب تقريبًا، لن تتجه قوات عربية إلى غزة»، مضيفًا: «لا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون إلينا على أننا أعداء لهم».

ماذا سيتبقى من غزة؟
وتساءل: «كيف يمكن لأحد أن يتحدث عن مستقبل غزة، ونحن لا نعرف أي غزة ستبقى بعد انتهاء الوضع (الحالي)»؟

وتابع: «إذا أردنا أن نتحدث عمّا ينبغي فعله في غزة في المستقبل، فيجب علينا أن نوقف تدمير غزة».

وشدد الوزير الأردني على أن الأولويات للتعامل مع ما يشهده القطاع هي وقف هذه الحرب والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية فورًا.

وأضاف «ما إن نفعل كل ذلك، يجب أن تكون هناك مقاربة حاسمة لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي على أساس حل الدولتين»، معتبرًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتطلع إلى الأمام.

إقرار أميركي بصعوبة الوضع في غزة: مروع ولا يحتمل
من جانبه، أقرّ كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك خلال المنتدى بأن الوضع في غزة مروع ولا يُحتمل.

وأضاف أنه سيحصل تدفق المساعدات الإنسانية والوقود ووقف إطلاق النار عندما يتمّ الإفراج عن الرهائن.

ودعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة، لكن إسرائيل ترفض أي وقف إطلاق نار قبل الإفراج عن الرهائن.

وردّ الصفدي على كلام ماكغورك بالقول إنه من غير المقبول ربط الهدنات الإنسانية بمسألة الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل أخذت 2.3 مليون فلسطيني رهائن، في إشارة إلى سكان غزة.

الرهائن.. أولوية لجو بايدن
وقال ماكغورك إن مسألة الرهائن تبقى أولوية للرئيس جو بايدن الذي تطرق إليها في اتصال مساء الجمعة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتقود الدوحة جهود وساطة للإفراج عن عدد من الرهائن وإعلان هدنة إنسانية وإدخال مساعدات إلى غزة.

ونجحت الوساطة القطرية حتى الآن في الإفراج عن أربع رهائن من أصل أكثر من 240 اقتادتهم المقاومة خلال عملية طوفان الأقصى.

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