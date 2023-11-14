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«القسام» تعلن قتل جنديين للاحتلال وتصيب 3 آخرين شمال قطاع غزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 08:40 مساء
«القسام» تعلن قتل جنديين للاحتلال وتصيب 3 آخرين شمال قطاع غزة (شاهد)
منظومة رجوم الصاروخية لكتائب القسام. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية قتل جنديين إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة 3 آخرين في اشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وأكد القسام تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، حيث جرى استهداف دبابتين إسرائيليتين إحداهما دبابة «الملك» -القائد- في محور غرب مدينة غزة بقذائف «الياسين105».

كما أعلن القسام استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محور جنوب غزة بمنظومة الصواريخ «رجو»  قصيرة المدى عيار 114ملم، إلى جانب استهداف دبابة إسرائيلية في المحور ذاته بقذيفة «الياسين105».

القسام تستهدف تجمعات إسرائيلية داخل الخط الزائل 
وأشار القسام إلى استهداف تجمعات إسرائيلية داخل الخط الزائل شرق الوسطى بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى عيار 114ملم

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ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 شهيدًا ، بينهم 4630 طفلًا، و3130 امرأة، و198 فردًا من الكوادر الطبية، و21 رجلًا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيًا، وما يزيد على 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

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