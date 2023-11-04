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أبوعبيدة: نلتحم من المسافة صفر مع قوات الاحتلال ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال 48 ساعة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 09:31 مساء
أبوعبيدة: نلتحم من المسافة صفر مع قوات الاحتلال ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال 48 ساعة (شاهد)
الناطق باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة. (الإنترنت)
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نشر الناطق باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، مساء السبت، كلمة صوتية جديدة بشأن عمليات المقاومة في قطاع غزة والمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي توغل في بعض أجزاء قطاع غزة.

وأضاف أبوعبيدة أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال، وأشار أبوعبيدة إلى أن مقاتلي «القسام» يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو الإسرائيلي ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده.

 استهداف القوات المتحصنة بالبنايات بقذائف «الياسين»
وأكد الناطق باسم القسام أن سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة ضد كل جندي إسرائيلي يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها. وأفاد بأن ما نشروه وما سينشر في الساعات القادمة يوثق تدمير القوات الإسرائيلية واعتلاء آلياته.

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وقال الناطق باسم «كتائب القسام» في الكلمة «شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب». وذكر في كلمته أن «الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار». وأكد أنهم يخوضون حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.

وأشار أيضا إلى أنهم وجهوا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف القوات المتحصنة بالبنايات بقذائف «الياسين» التي دخلت المعركة خلال اليومين الماضيين.

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