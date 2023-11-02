كتائب القسام: غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» مساء اليوم الخميس، أن غزة ستكون «لعنة التاريخ» على الاحتلال، محذرا من أن جنوده سيخرجون «في أكياس سوداء».

وقال الناطق باسم الكتائب أبوعبيدة في تسجيل صوتي «سنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني»، الذي عليه أن يتوقع «المزيد من جنوده عائدين في أكياس سوداء»، وقال إن «مجاهدينا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة».

وأضاف «دمرنا كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو.. وتمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.. كما دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو».

كما أكد أبوعبيدة أن كتائب القسام نفذت «هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند»، ما أدى إلى سقوط «أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو».

وذكر كذلك أن ناقلة الجند تابعة لقوات الاحتلال من طراز «النمر» سقطت في أول اختبار أمام قذائف كتائب عزالدين القسام، معربا عن أسفه وألمه «لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ».