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«القسام» تستهدف 10 آليات للاحتلال وتقنص جنديًّا وتتصدى للتوغل البري بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 08:40 مساء
«القسام» تستهدف 10 آليات للاحتلال وتقنص جنديًّا وتتصدى للتوغل البري بغزة
دبابة تابعة للاحتلال تتوغل في قطاع غزة. (الإنترنت)
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أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» عن عدة عمليات نوعية في بيت حانون شمال غزة، مع دخول معركة طوفان الأقصى يومها الـ38، شملت استهداف قوة تابعة للاحتلال خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة «TBG» واستهداف دبابتين بقذائف «الياسين 105»، وقنص جندي «صهيوني» وإصابته إصابة مباشرة.

ومساء اليوم الإثنين، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين تابعتين للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة بقذائف «الياسين 105». وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابةً جنوب غرب مدينة غزة بنفس نوع القذيفة.

«دك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك»
كما أعلنت كتائب القسام أنها «تدك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك، وفي محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل». واستهدفت كتائب القسام 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة. وقبل ذلك أعلنت كتائب القسام، «تدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة «الياسين 105» مؤكدة احتراقها بالكامل». كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفة «الياسين 105» وقذيفة «تاندوم» غرب مدينة غزة.

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كما قالت المقاومة الفلسطينية إن الاشتباكات من مسافة صفر لا تزال تدور في بلدات شمال غزة وكذلك غرب غزة،  وأقر الاحتلال بمقتل اثنين من جنوده وضباطه وإصابة آخرين في المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن عنهم رسميا إلى أكثر من 50 إضافة إلى مئات المصابين، فيما تؤكد مصادر المقاومة والخبراء أن عدد القتلى يزيد على ذلك كثيرًا.

وسبق أن أعلن أبوعبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام، تدمير 160 آلية للاحتلال بين تدمير جزئي أو كلي خلال التصدي للتوغل البري.

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