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«القسام»: الاحتلال الإسرائيلي عرقل الإفراج عن 12 أسيرا أجنبياً

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 06:16 مساء
«القسام»: الاحتلال الإسرائيلي عرقل الإفراج عن 12 أسيرا أجنبياً
الناطق باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة. (الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة كانت على وشك الإفراج عن 12 أسيرا من حملة الجنسيات الأجنبية في غزة قبل عدة أيام، لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

ونقلت  «وكالة أنباء العالم العربي» تأكيد أبو عبيدة أن «كتائب القسام» ما زالت مستعدة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، لكن الوضع الميداني والهجوم الإسرائيلي «الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك».

المقاومة تفرج عن 4 من الأسرى 
وكانت حركة «حماس» قد نفذت عملية غير مسبوقة في 7 أكتوبر  الماضي، أسفرت عن قتل عددا من الجنود الإسرائيليين وأسر أخرين، وأفرجت الحركة عن 4 من الأسرى في الأيام الماضية.

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ويزعم الاحتلال الإسرائيلي إن «حماس» احتجزت نحو 240، بينهم مدنيون في غزة، عقب دخول مقاتليها بلدات مُحاذية لقطاع غزة. وكان تلفزيون الأقصى قد نقل عن يحيى السنوار، زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة، قوله إن الحركة مستعدة فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

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