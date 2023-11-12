«الصحة الفلسطينية»: الجثث مكدسة في مستشفى الشفاء ولا تجد من يدفنها

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن «الجثث مكدسة في مستشفى الشفاء بشمال القطاع وأمامه ولا تجد من يدفنها»، مشيرا إلى أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع «لا يمكن وصفها».

وتابع أن مستشفى الشفاء غير قادر على تقديم أي خدمة طبية بعد نفاد كل الإمكانيات منه وانقطاع الكهرباء بشكل كامل ومحاصرة المجمع بالدبابات الإسرائيلية، بحسب وكالة أنباء العالم العربي «AWP».

وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي حول محيط مستشفى الشفاء بشمال القطاع تحول لـ«ساحة حرب»، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي «يُطلق النار باتجاه أي جسم يمكن أن يتحرك» في محيط المستشفى.

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ولفت إلى أن المستشفى يشهد الإعلان بشكل متتابع عن حالات وفاة جديدة نتيجة عدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية أو حتى توفير الأكسجين لمن يحتاجونه، أو توفير التدفئة في حاضنات الأطفال، موضحا أن المؤسسات الدولية العاملة في المجال الصحي مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وكذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) «كلها غير قادرة على فعل شيء وفقدت قدرتها على العمل».