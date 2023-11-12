«الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال مع مستشفى الشفاء في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن «قلقها العميق» بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، أن العمليات في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، توقفت يوم السبت بعد نفاد الوقود.

تجديد الدعوة لوقف إطلاق النار

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لديها «مخاوف عميقة بخصوص سلامة العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم رضع على أجهزة دعم الحياة والنازحين الذين ما زالوا داخل المستشفى»، وجددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

- مدير مستشفيات غزة: مجمع الشفاء خرج من الخدمة تماما

في سياق متصل، أكد مدير مستشفيات غزة محمد زقوت، السبت، إن مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، خرج من الخدمة تماما، مضيفا أن عشرات الأطفال ينتظرون الموت خلال بضع ساعات بعد انقطاع الكهرباء عن المجمع.

وتابع زقوت في تصريحات أمس، أن جميع المحاولات التي قامت بها الجهات الفلسطينية المختصة مع الصليب الأحمر الدولي والأونروا لم تحقق أي نتائج، بحسب «يورو نيوز».