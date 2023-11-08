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الخارجية الفلسطينية تحذر الاحتلال الإسرائيلي من «التنكيل» بالمعتقلين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 07:01 مساء
الخارجية الفلسطينية تحذر الاحتلال الإسرائيلي من «التنكيل» بالمعتقلين
مقر وزارة الخارجية الفلسطينية. (الإنترنت)
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المعتقلات وجرائمهما بحق المعتقلين الفلسطينيين بتصعيد عمليات التنكيل والاستهداف بحقهم والاستفراد العنيف بهم بعد اعتقالهم، ومحاولة المس بكرامتهم وإذلالهم بطرق لا تمت إلى الإنسانية والقانون والأخلاق بصلة».

وحذرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، من أن «الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وجد في عقلية حكومته الانتقامية السائدة هذه الأيام مناخا لإشباع رغباته في ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع والجرائم بحق المعتقلين».

فضح ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون من قمع وقتل
من جهتها، طلبت الخارجية من سفاراتها وبعثاتها في دول العالم التوجه الفوري إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح ما يتعرض له المعتقلون من قمع وقتل بقرار إسرائيلي رسمي.

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كما زودت الخارجية الفلسطينية سفاراتها بمحاور للحديث تُفصّل جميع أشكال التعذيب اليومية التي تُمارَس بحق المعتقلين، حتى يتحمل المجتمع الدولي والدول كافة والمنظمات الدولية والأممية المختصة بما فيها الصليب الأحمر الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف مسؤولياتهم، ويتدخلوا عاجلا لتوفير الحماية للمعتقلين.

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