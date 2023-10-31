لبنان يتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في القصف وحرق الأشجار

القاهرة - بوابة الوسط

طلب لبنان من بعثته في الأمم المتحدة الثلاثاء تقديم شكوى بحق الاحتلال الإسرائيلي، متهمًا اياه باستخدام الفوسفور الأبيض خلال قصف مناطق حدودية وتعمُّد حرق مساحات حرجية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وجاءت الخطوة اللبنانية بعد اتهام منظمة العفو الدولية الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في قصف بلدات حدودية، أوقع إصابات، بحسب «فرانس برس».

ونقلت وزارة الخارجية في حسابها على منصة «إكس» عن الوزير عبدلله بو حبيب قوله «أوعزت إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمدًا بحرق الأحراج والغابات اللبنانية».

- حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

- إيران: من واجبنا دعم «محور المقاومة» مثل «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي منذ أن نفذت حماس في السابع من أكتوبر عملية غير مسبوق ضد الاحتلال الذي استهداف مواقع بقصف أطراف بلدات حدودية عدة وتحرّكات مقاتلي حزب الله، ما أدى الى اندلاع حرائق أتت على مساحات واسعة من الغطاء النباتي وأشجار الزيتون.

128 حريقًا نتيجة قصف العدو الإسرائيلي

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن الثلاثاء «من خلال مسح أولي أجرته وزارة الزراعة بالشراكة مع البلديات وهيئات أهلية في المنطقة الحدودية، رصدنا 128 حريقًا نتيجة قصف العدو الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض على مناطقنا».

وأدى القصف الإسرائيلي، وفق الحاج حسن، الى «احتراق ما لا يقل عن أربعين ألف شجرة زيتون بالكامل، إضافة الى مساحات حرجية شاسعة» على طول الشريط الحدودي في محافظتي النبطية وصور. وأضاف «ندين القصف الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض المحرم (دوليًا) ونعتبره عدوانًا بامتياز على سيادتنا».

وتُعتبر الذخائر التي تحتوي على الفوسفور الأبيض أسلحة حارقة، يفرض القانون الإنساني الدولي على الدول اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنُّب إلحاق أضرار بالمدنيين عند استخدامها. ويستخدم الفوسفور كستار دخاني أو سلاح، ويمكن أن يسبب للمدنيين حروقًا قد تكون قاتلة. ويؤدي كذلك الى اندلاع حرائق يمكن أن تأتي على المنازل والمحاصيل الزراعية والماشية.

اندلاع حريق في منطقة اللبونة

وأدى قصف إسرائيلي الثلاثاء إلى اندلاع حريق في منطقة اللبونة الفاصلة بين بلدتي علما الشعب والناقورة، لم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده بعد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وكان حريق واسع اندلع في المنطقة ذاتها الأسبوع الماضي، أتى على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون والغطاء النباتي.

وفي تقرير الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية إن «الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض» خلال قصف على «طول حدود لبنان الجنوبية بين 10 و16 أكتوبر». وطالبت المنظمة «بالتحقيق في هجوم على بلدة الضهيرة في 16 أكتوبر باعتباره جريمة حرب، لأنه لم يميّز بين المدنيين والعسكريين، وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن تسعة مدنيين».

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أعلنت في تقرير في 12 أكتوبر، أنها توصلت، استنادًا إلى مقاطع مصورة جرى التحقق من صحّتها وروايات شهود، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفوسفور الأبيض في عمليات عسكرية نفذتها في لبنان وغزة يومي 10 و11 أكتوبر.