  • Alwasat News
Atwasat

لبنان يتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في القصف وحرق الأشجار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 09:46 مساء
لبنان يتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في القصف وحرق الأشجار
عناصر من الدفاع المدني اللبناني خلال محاولتهم إخماد حريق اندلع في 26 أكتوبر 2023 إثر قصف إسرائيلي على أطراف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان. (أ ف ب)
alwasat radio

طلب لبنان من بعثته في الأمم المتحدة الثلاثاء تقديم شكوى بحق الاحتلال الإسرائيلي، متهمًا اياه باستخدام الفوسفور الأبيض خلال قصف مناطق حدودية وتعمُّد حرق مساحات حرجية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وجاءت الخطوة اللبنانية بعد اتهام منظمة العفو الدولية الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في قصف بلدات حدودية، أوقع إصابات، بحسب «فرانس برس».

ونقلت وزارة الخارجية في حسابها على منصة «إكس» عن الوزير عبدلله بو حبيب قوله «أوعزت إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمدًا بحرق الأحراج والغابات اللبنانية».

-  حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان
- إيران: من واجبنا دعم «محور المقاومة» مثل «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي منذ أن نفذت حماس في السابع من أكتوبر عملية غير مسبوق ضد الاحتلال الذي استهداف مواقع بقصف أطراف بلدات حدودية عدة وتحرّكات مقاتلي حزب الله، ما أدى الى اندلاع حرائق أتت على مساحات واسعة من الغطاء النباتي وأشجار الزيتون.

128 حريقًا نتيجة قصف العدو الإسرائيلي
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن الثلاثاء «من خلال مسح أولي أجرته وزارة الزراعة بالشراكة مع البلديات وهيئات أهلية في المنطقة الحدودية، رصدنا 128 حريقًا نتيجة قصف العدو الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض على مناطقنا».

وأدى القصف الإسرائيلي، وفق الحاج حسن، الى «احتراق ما لا يقل عن أربعين ألف شجرة زيتون بالكامل، إضافة الى مساحات حرجية شاسعة» على طول الشريط الحدودي في محافظتي النبطية وصور. وأضاف «ندين القصف الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض المحرم (دوليًا) ونعتبره عدوانًا بامتياز على سيادتنا».

وتُعتبر الذخائر التي تحتوي على الفوسفور الأبيض أسلحة حارقة، يفرض القانون الإنساني الدولي على الدول اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنُّب إلحاق أضرار بالمدنيين عند استخدامها. ويستخدم الفوسفور كستار دخاني أو سلاح، ويمكن أن يسبب للمدنيين حروقًا قد تكون قاتلة. ويؤدي كذلك الى اندلاع حرائق يمكن أن تأتي على المنازل والمحاصيل الزراعية والماشية.

 اندلاع حريق في منطقة اللبونة 
وأدى قصف إسرائيلي الثلاثاء إلى اندلاع حريق في منطقة اللبونة الفاصلة بين بلدتي علما الشعب والناقورة، لم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده بعد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.  وكان حريق واسع اندلع في المنطقة ذاتها الأسبوع الماضي، أتى على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون والغطاء النباتي.

وفي تقرير الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية إن «الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض» خلال قصف على «طول حدود لبنان الجنوبية بين 10 و16 أكتوبر». وطالبت المنظمة «بالتحقيق في هجوم على بلدة الضهيرة في 16 أكتوبر باعتباره جريمة حرب، لأنه لم يميّز بين المدنيين والعسكريين، وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن تسعة مدنيين».

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أعلنت في تقرير في 12 أكتوبر، أنها توصلت، استنادًا إلى مقاطع مصورة جرى التحقق من صحّتها وروايات شهود، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفوسفور الأبيض في عمليات عسكرية نفذتها في لبنان وغزة يومي 10 و11 أكتوبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى الإندونيسي

الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى ...
الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه

الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه
صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة

صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة
«في التسعين» مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يكشف انه من المعجبين بقناة الوسط

«في التسعين» مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يكشف انه من المعجبين بقناة الوسط
«اقتصاد بلس»: من يتحمل مسؤولية انخفاض سعر الدينار؟

«اقتصاد بلس»: من يتحمل مسؤولية انخفاض سعر الدينار؟
«في التسعين» | عادل الخمسي: أمور غريبة في «دورينا».. وعبد الرحيم نجم يفتح النار على اتحاد الكرة

«في التسعين» | عادل الخمسي: أمور غريبة في «دورينا».. وعبد الرحيم نجم يفتح النار ...
كاريكاتير حليم - أطفال غزة

كاريكاتير حليم - أطفال غزة
إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023

إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023
المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي

المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي
بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023

بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023
بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية

بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية
«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل

«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل
شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ...
«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها

«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها
الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة

الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا

من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محللون: الحرب على غزة قد تستمر عامًا وخسائر «إسرائيل» ربع مليار دولار يوميًا
محللون: الحرب على غزة قد تستمر عامًا وخسائر «إسرائيل» ربع مليار ...
حماس تعلن إطلاق أسرى أجانب «خلال الأيام القادمة»
حماس تعلن إطلاق أسرى أجانب «خلال الأيام القادمة»
أبو عبيدة: دمرنا 22 آلية عسكرية للعدو وقتلنا عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال.. إدخال أسلحة جديدة للمرة الأولى
أبو عبيدة: دمرنا 22 آلية عسكرية للعدو وقتلنا عددًا كبيرًا من جنود...
الاحتلال الإسرائيلي يقر بارتكاب مجزرة «مخيم جباليا» الدموية في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يقر بارتكاب مجزرة «مخيم جباليا» الدموية في ...
لبنان يتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في القصف وحرق الأشجار
لبنان يتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في القصف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
7 شهداء فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة
7 شهداء فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة...
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات ......
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها...
قطر: توسيع الاحتلال الإسرائيلي هجماته على المدنيين قد يقوض جهود الوساطة
قطر: توسيع الاحتلال الإسرائيلي هجماته على المدنيين قد يقوض ......
الليلة في «تغطية خاصة»: 25 يومًا من العدوان على غزة.. عزل الشمال وإحراق الجنوب
الليلة في «تغطية خاصة»: 25 يومًا من العدوان على غزة.. عزل ......
لبنان يتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في القصف وحرق الأشجار
لبنان يتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفوسفور الأبيض في ......
الاحتلال الإسرائيلي يقر بارتكاب مجزرة «مخيم جباليا» الدموية في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يقر بارتكاب مجزرة «مخيم جباليا» الدموية ......
المزيد