حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن تنفيذ مثل هذه العملية وسط تصاعد للاشتباكات على الحدود اللبنانية.

وأضاف حزب الله أن الطائرة المسيرة أصيبت قرب الخيام على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وشوهدت وهي تسقط في الأراضي الإسرائيلية، بحسب وكالة «رويترز».

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر اليوم طائرة «مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة».

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المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

وأوضح مصدران أمنيان في لبنان إن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية. وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط إن حزب الله لمح في السابق إلى أن لديه هذه القدرة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إسقاط طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» إن أحد أفرادها أصيب بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها بالقرب من قرية الحولة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يوم السبت.

ويتبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إطلاق النار يوميا منذ بدء العدوان في غزة قبل ثلاثة أسابيع.