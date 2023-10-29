إيران: من واجبنا دعم «محور المقاومة» مثل «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز «الخطوط الحمراء» بتكثيف عدوانه في قطاع غزة، الأمر الذي «قد» يدفع أطرافًا أخرى إلى «التحرك».

وحذر الرئيس الإيراني في منشور على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) من أن «جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك». وأضاف «واشنطن طلبت منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع لإسرائيل»، بحسب «فرانس برس».

إيران تدعم «محور المقاومة»

في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، أوضح رئيسي أن «إيران تعتبر أن من واجبها» دعم «محور المقاومة» الذي يضم فصائل مسلحة مثل حماس وحزب الله في لبنان. وأضاف «لكن فصائل المقاومة مستقلة في آرائها وقراراتها وتصرفاتها».

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وحملت واشنطن إيران جزءًا من المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت قوات أميركية في سورية والعراق في الأيام الأخيرة وأدت إلى إصابة نحو عشرين جنديًا بجروح.

بايدن يحذر خامنئي

وبعث الرئيس جو بايدن برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يحذره فيها من أي هجمات أخرى تستهدف قواته. وحذر رئيسي في المقابلة مع القناة القطرية من أن «الولايات المتحدة تعرف جيدًا قدراتنا» العسكرية و«تعلم أنه من المستحيل هزيمتها».

وأشادت إيران «بنجاح» العملية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، لكنها أكدت أنها لم تشارك فيها. وتؤكد حماس التي تسيطر على غزة منذ العام 2007، أن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، استشهدوا في القصف الإسرائيلي.

ورأى رئيسي ان «الدول التي لا تدعم الفلسطينيين، ينبغي أن تبرر عدم دفاعها عن الذين يُقتلون خلال الدفاع المشروع عن بلادهم وأرضهم».