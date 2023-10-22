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إيران تحذّر الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة من «خروج الوضع عن السيطرة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 01:46 مساء
إيران تحذّر الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة من «خروج الوضع عن السيطرة»
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. (الإنترنت)
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حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح «خارجا عن السيطرة» ما لم توقف تل أبيب «فورا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة».

وقال عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور في طهران «اليوم، المنطقة أشبه ببرميل بارود (...) أريد أن أحذر الولايات المتحدة والنظام الصهيوني التابع (لها) بأنه في حال لم يضعا حدا فورا للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، كل الاحتمالات ممكنة في أي لحظة، والوضع في المنطقة سيصبح خارجا عن السيطرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

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