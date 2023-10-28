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إيران: الفصائل المسلحة في المنطقة مستعدة للهجوم إذا استمرت الحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 11:05 صباحا
إيران: الفصائل المسلحة في المنطقة مستعدة للهجوم إذا استمرت الحرب على غزة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السبت، إن الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران، مستعدة للتحرك إذا استمرت الحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي مقابلة مع (NPR) الأميركية أجريت في نيويورك الجمعة، قال عبد اللهيان، إنه التقى مع «قادة للمقاومة في لبنان وكذلك جماعات فلسطينية» في الأسابيع الأخيرة، واستمع إلى خطط «أقوى وأعمق بكثير مما شهدتموه»، وفق «الشرق».

وأوضح قائلاً «قبل أسبوعين زرت المنطقة والتقيت مع بعض زعماء الدول ومع زعماء المقاومة في لبنان وأيضاً الفصائل الفلسطينية... ما علمته من المخططات التي لديهم – هي أن أصبعهم على الزناد»، مضيفا «إذا استمر هذا الوضع، واستمر قتل النساء والأطفال والمدنيين في غزة والضفة الغربية، فسيكون كل شيء ممكناً».

«المنطقة تتحول إلى برميل بارود»
وأشار إلى أن إيران تقدم الدعم «السياسي فقط» لحماس. لكن رداً على سؤال عما إذا كان ينفي قيام إيران بتسليح حركة المقاومة الفلسطينية، قال الوزير إنه كان يشير فقط إلى «الوضع الراهن»، مضيفاً أن حماس «لديها أسلحة كافية حالياً».

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وتابع: «لديهم ما يكفي من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، ويمكنهم الحصول عليها بسهولة من أي مكان»، مضيفا «لديهم كل ما يلزم لإنتاج أسلحتهم الخاصة، ولديهم تدريب خاص، ولهذا السبب قرروا بأنفسهم المضي قدماً في هذه العملية».

وقال الوزير الإيراني «نحن لا نريد أن ينتشر هذا الصراع. في الواقع، نحن ننصح الجميع، ونشجعهم على السير نحو وقف جرائم الحرب في أسرع وقت ممكن. لكن، يظل الوضع معقداً.. من الصعب على منطقتنا أن تتغاضى عن قتل 7000 مدني نتيجة قصف النظام الإسرائيلي.. هذه هي الصورة التي نراها الآن في المنطقة، وبسبب استمرار جرائم النظام الإسرائيلي تحولت المنطقة برمتها إلى برميل بارود».

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