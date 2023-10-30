في فيديو بثته «القسام».. 3 أسيرات إسرائيليات لنتنياهو: موقفك يعني أنك تريد قتلنا

القاهرة - بوابة الوسط

بثت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة لثلاث أسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبن بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي الفيديو، قالت إحداهن لنتنياهو نيابة عن الأسيرات الإسرائيليات: «تم احتجازنا منذ 23 يوماً، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار» وأضافت «موقفك يعني أنك تريد قتلنا».

وتابعت: «في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأتِ لنا أحد.. يجب أن تحررنا جميعا الآن».

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ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة، ينفذ جيش الاحتلال قصفا جويا غير مسبوق على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 8300 فلسطيني في القطاع، بينهم 3457 طفلاً، بالإضافة إلى مصرع 50 من الأسرى الإسرائيليين.

نص كلمة الأسيرات لنتنياهو

وفي الفيديو يمكن رؤية امرأة تقول «بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن أسيرات لدى حماس منذ 23 يوما.. أمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض وقف إطلاق النار، وكان من المفترض عليك أن تطلق سراحنا، ووعدت أن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن هناك أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص».

وتابعت «نحن مواطنون أبرياء وسذّج، مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل لا شروط.. أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عال)».