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«حماس»: حديث «إسرائيل» عن توغل بري في غزة لا أساس له ومضلل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 01:18 مساء
«حماس»: حديث «إسرائيل» عن توغل بري في غزة لا أساس له ومضلل
من اشتباكات دارت بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على تخوم غزة. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، محمد حمادة، الإثنين، إن تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن توغل بري للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة «لا أساس لها من الصحة، ومضللة».

وأضاف حمادة، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن «إسرائيل اختارت منطقة رخوة بمناطق زراعية لا يوجد فيها سكان، ورغم ذلك لم تستطع قواتها التقدم بالصورة وبالسهولة التي تتخيلها»، مشيراً إلى أن «المقاومة تواجه هذا التوغل، وتوقع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي»، بحسب وكالة «الشرق».

«لا يوجد تقدم فعلي على أرض الواقع»
وتابع: «إسرائيل تريد نقل صورة لجمهورها بأنها تستطيع التقدم براً في غزة، وهذا ما تحاول تحقيقه منذ بداية الحرب، لكنها لم تنجح»، مضيفا «جل ما تستطيع إسرائيل القيام به هو الاستهداف بالمتفجرات من خلال الطائرات، وهي فعلت ذلك على كل المحور الذي تدعي أنها دخلت من خلاله برياً، لكن على أرض الواقع لا يوجد تقدم فعلي».

وشدد حمادة على أن حركة حماس توعدت الاحتلال بأن أي تقدم بري «سيقابل بمقاومة شرسة، واشتباكات رغم أنها مناطق فارغة وتتحكم فيها ظروف المكان بفعل القصف الشديد من قبل الطائرات الإسرائيلية».

ورد على المطالب الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس، رد حمادة بقوله: «إسرائيل ارتكبت كل شيء في هذه الحرب، ولا يمكن استبعاد قيامها بأي جريمة جديدة، وعملية الإجلاء بحد ذاتها عملية قتل لعدد كبير من المرضى الذين لا يمكن نقلهم».

وتابع: «إسرائيل تدعي أنها تقتل المقاومة منذ بدء حرب الإبادة التي تقوم بها، لكن الصورة تظهر أن بنك أهدافها النساء والأطفال»، مضيفا أنه «لا جديد حول مباحثات وقف إطلاق النار المستمرة، وأولويتنا في هذه المرحلة التصدي للاحتلال الإسرائيلي والاستمرار بالمعركة».

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