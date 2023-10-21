رئيس جنوب أفريقيا يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنشاء ظروف مواتية للحوار

القاهرة - بوابة الوسط

دعا سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، إلى وقف ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي مستمر لليوم الـ15 على التوالي، وطالب بتحرير الرهائن ورفع الحصار عن القطاع، وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية مثل الغذاء والدواء.

وتابع خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023، أن بلاده ترفض تماما قتل المدنيين والحصار المفروض على قطاع غزة وقرار التهجير القسري والنزوح الإجباري والقصف وتدمير البنية التحتية وموجات العنف الإسرائيلي الذي ينتهك القوانين الدولية.

- بث مباشر.. انطلاق قمة «القاهرة للسلام 2023» لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وطالب الأمم المتحدة ببدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع ضرورة إنشاء ظروف مواتية للحوار، مضيفا أن المجتمع الدولي لديه واجب ومسؤولية لدعم عملية السلام.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة «القاهرة للسلام 2023»، والتي دعت إليها مصر، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.