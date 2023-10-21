بث مباشر.. انطلاق قمة «القاهرة للسلام 2023» لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت فعاليات قمة «القاهرة للسلام 2023»، والتي دعت إليها مصر، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يشارك فيها عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ورؤساء عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، منهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وتناقش القمة، الجهود الدولية لوقف التصعيد وإطلاق النار من أجل بحث مستقبل القضية الفلسطينية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموح شعوب المنطقة، كما ستركز القمة على أهمية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.