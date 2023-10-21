وسائل إعلام مصرية: استعدادات لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن استعدادات بدأت لإدخال شاحنات المساعدات إلى معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة.

فيما بدأت آليات إزالة الحواجز الأسمنتية التي كانت مصر وضعتها أمام بوابات المعبر، تمهيدا لبدء دخول شاحنات المساعدات.

وقالت السفارة الأميركية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، سيفتح العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي المصري، وفق «الشرق».

وأضافت في بيان: «إذا فُتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة».

وذكرت السفارة أن «من المتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود»، مضيفة «ينبغي أن يتوقع المواطنون الأميركيون الذين يحاولون دخول مصر أجواء فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر»، محذرة من أن الوضع «لا يزال متقلباً والأوضاع الأمنية يصعب التنبؤ بها».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال، الجمعة، إنه يعتقد أن أول 20 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل غزة خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.