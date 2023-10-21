  • Alwasat News
Atwasat

وسائل إعلام مصرية: استعدادات لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 09:04 صباحا
وسائل إعلام مصرية: استعدادات لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة
شاحنات المساعدات مصطفة أمام الجانب المصري من معبر رفح الحدودي (رويترز)
alwasat radio

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن استعدادات بدأت لإدخال شاحنات المساعدات إلى معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة.

فيما بدأت آليات إزالة الحواجز الأسمنتية التي كانت مصر وضعتها أمام بوابات المعبر، تمهيدا لبدء دخول شاحنات المساعدات.

وقالت السفارة الأميركية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، سيفتح العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي المصري، وفق «الشرق».

وأضافت في بيان: «إذا فُتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة».

وذكرت السفارة أن «من المتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود»، مضيفة «ينبغي أن يتوقع المواطنون الأميركيون الذين يحاولون دخول مصر أجواء فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر»، محذرة من أن الوضع «لا يزال متقلباً والأوضاع الأمنية يصعب التنبؤ بها».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال، الجمعة، إنه يعتقد أن أول 20 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل غزة خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة ...
كاريكاتير حليم - سفاح غزة

كاريكاتير حليم - سفاح غزة
محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات

محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات
بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا

بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا
المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا
جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين

جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين
منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي

منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي
مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال ...
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم

جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم
دراسة: افتقار نماذج الذكاء الصناعي إلى «الشفافية»

دراسة: افتقار نماذج الذكاء الصناعي إلى «الشفافية»
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حماس»: نعمل مع وسطاء لإطلاق الرهائن المدنيين
«حماس»: نعمل مع وسطاء لإطلاق الرهائن المدنيين
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات ...
وسائل إعلام مصرية: استعدادات لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة
وسائل إعلام مصرية: استعدادات لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة
مقتل جندي «إسرائيلي» على الحدود اللبنانية و«القسام» تعلن قصف «أسدود»
مقتل جندي «إسرائيلي» على الحدود اللبنانية و«القسام» تعلن قصف ...
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
المزيد
الأمم المتحدة: قافلة المساعدات الأولى إلى غزة يجب ألا تكون الأخيرة
الأمم المتحدة: قافلة المساعدات الأولى إلى غزة يجب ألا تكون ......
«الأونروا»: مقتل 17 موظفا من الأمم المتحدة منذ بداية العدوان على غزة
«الأونروا»: مقتل 17 موظفا من الأمم المتحدة منذ بداية العدوان......
بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا
بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة......
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة...
مقتل جندي «إسرائيلي» على الحدود اللبنانية و«القسام» تعلن قصف «أسدود»
مقتل جندي «إسرائيلي» على الحدود اللبنانية و«القسام» تعلن قصف......
المزيد