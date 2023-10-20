قوات الاحتلال تنسحب من مخيم نور شمس في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الإذاعة الفلسطينية، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة أن الاقتحام الإسرائيلي للمخيم أودى بحياة 13 فلسطينياً بينهم 5 أطفال، فضلاً عن مقتل جندي إسرائيلي.

وذكر شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن اشتباكات مسلحة دارت في المخيم بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ دفع الأخير بالمزيد من التعزيزات إلى المخيم، بحسب «الشرق».

- الاحتلال الإسرائيلي يعلن إخلاء بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان

واستمر اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم نحو 28 ساعة، إذ أقدمت على مهاجمته في وقت مبكر من صباح الخميس.

إخلاء بلدة كريات شمونة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطة الطوارئ الإسرائيلية عن تفعيل خطة لإخلاء بلدة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان، الجمعة، بعد أيام على مواجهات مع مقاتلي حزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان «أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار قبل قليل»، موضحا أن «السلطة المحلية ووزارة السياحة وسلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الدفاع» ستتولى إدارة خطة إجلاء سكان البلدة البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة، إلى «بيوت ضيافة بتمويل» من حكومة الاحتلال.