  • Alwasat News
Atwasat

قوات الاحتلال تنسحب من مخيم نور شمس في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 09:34 صباحا
قوات الاحتلال تنسحب من مخيم نور شمس في الضفة الغربية
آثار الدمار والتخريب، التي ألحقها الاحتلال بمخيم نور شمس بطولكرم، (الإنترنت)
alwasat radio

قالت الإذاعة الفلسطينية، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة أن الاقتحام الإسرائيلي للمخيم أودى بحياة 13 فلسطينياً بينهم 5 أطفال، فضلاً عن مقتل جندي إسرائيلي.

وذكر شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن اشتباكات مسلحة دارت في المخيم بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ دفع الأخير بالمزيد من التعزيزات إلى المخيم، بحسب «الشرق».

- الاحتلال الإسرائيلي يعلن إخلاء بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان

واستمر اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم نحو 28 ساعة، إذ أقدمت على مهاجمته في وقت مبكر من صباح الخميس.

إخلاء بلدة كريات شمونة
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطة الطوارئ الإسرائيلية عن تفعيل خطة لإخلاء بلدة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان، الجمعة، بعد أيام على مواجهات مع مقاتلي حزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان «أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار قبل قليل»، موضحا أن «السلطة المحلية ووزارة السياحة وسلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الدفاع» ستتولى إدارة خطة إجلاء سكان البلدة البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة، إلى «بيوت ضيافة بتمويل» من حكومة الاحتلال.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها

الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات ...
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر تلغي الاحتفال بذكرى ثورة التحرير تضامنًا مع فلسطين
الجزائر تلغي الاحتفال بذكرى ثورة التحرير تضامنًا مع فلسطين
فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام
فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة ...
«رويترز»: قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية
«رويترز»: قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية
تظاهرات حاشدة في الجزائر تنديدا بالعدوان الإسرائيلي (صور)
تظاهرات حاشدة في الجزائر تنديدا بالعدوان الإسرائيلي (صور)
بداخلها نازحون.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة
بداخلها نازحون.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة الروم الأرثوذكس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
المزيد
قوات الاحتلال تنسحب من مخيم نور شمس في الضفة الغربية
قوات الاحتلال تنسحب من مخيم نور شمس في الضفة الغربية...
الاحتلال الإسرائيلي يعلن إخلاء بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يعلن إخلاء بلدة كريات شمونة على الحدود ......
بايدن: سأطلب من «كونغرس» تمويلا عاجلا لـ«إسرائيل» وأوكرانيا
بايدن: سأطلب من «كونغرس» تمويلا عاجلا لـ«إسرائيل» وأوكرانيا...
بداخلها نازحون.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة
بداخلها نازحون.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة الروم ......
تظاهرات حاشدة في الجزائر تنديدا بالعدوان الإسرائيلي (صور)
تظاهرات حاشدة في الجزائر تنديدا بالعدوان الإسرائيلي (صور)...
المزيد