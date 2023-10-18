بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الآلاف من المصريين في تظاهرات، الأربعاء، في محافظات مصر تضامنًا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية غداة استشهاد مئات الأشخاص في قصف تعرض له مستشفى في القطاع المحاصر.

ونقلت فضائية «إكسترا نيوز» المصرية مشاهد تظهر متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس «إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين (في الشوارع)»، بحسب «فرانس برس».

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للكيان الصهيونى، وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفى بغزة، وقالوا «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين قوة وعز ليوم الدين».. و«خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود»، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولى بالتدخل الفوري لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني.

مصر تعلن حالة الحداد العام

أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على الضحايا الأبرياء لمجزرة المستشفى المعمداني التي خلفت أكثر من 500 شهيد، ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة بـ«المرعبة».

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وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر «إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق».

رفض تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو تهجير الفلسطينيين، معتبرًا أن ما يحدث في غزة الآن هو «محاولة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر».

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس: «تصفية القضية أمر في غاية الخطورة، وما يحدث في غزة الآن لا يحدث من منطق كونه عملًا عسكريًا موجهًا ضد حماس، ولكنه محاولة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر».

السيسي يحذر من تهجير الفلسطينيين من غزة

وحذر الرئيس المصري من خطورة تصفية القضية الفلسطينية بنقل الفلسطينيين؛ لأنها تعني «وجود أرض دون وجود مواطنين»، وأضاف: «إذا استدعي الأمر أن أطلب من الشعب الخروج للتعبير عن رأيه ورفضه تهجير الفلسطينيين، فستجدون الملايين في الشوارع للتعبير عن رفضهم ما يحدث في قطاع غزة».

وأضاف: «قطاع غزة الآن تحت سيطرة إسرائيلية، ونؤكد أننا دولة ذات سيادة والقضية الفلسطينية قضية القضايا، ولها تأثير كبير»، وأوضح أن «تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر يعنى تهجيرهم أيضًا من الضفة إلى الأردن».

تظاهرات في عدة دول عربية وغربية

وخرجت، الثلاثاء، تظاهرات في عدة دول عربية وغربية بعد الضربة الدامية التي أوقعت مئات القتلى في مستشفى المعمداني في غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة في بيان، الأربعاء، إن 471 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب أكثر من 314 آخرين، فيما وصفها «بالمذبحة الإسرائيلية» في المستشفى الأهلي العربي المعمداني بالقطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دمرت منازلهم وبحثوا عن مكان آمن.

تظاهرة أمام نقابة الصحفيين المصريين تضامنا مع غزة. (الإنترنت)