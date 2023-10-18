السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، في القاهرة أن مصر «لم تغلق» معبر رفح الحدودي منذ «بداية الأزمة» في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي» تسببا بذلك.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن «مصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة (...) بل التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني للمعبر، حال دون عمله»، فيما تنتظر مئات شاحنات المساعدات لسكان غزة أمام هذا المنفذ، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو التهجير

وأكد الرئيس المصري رفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو تهجير الفلسطينيين، معتبرًا أن ما يحدث في غزة الآن هو «محاولة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر».

وقال السيسي: «تصفية القضية أمر في غاية الخطورة، وما يحدث في غزة الآن لا يحدث من منطق كونه عملًا عسكريًا موجهًا ضد حماس، ولكنه محاولة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر».

وحذر من خطورة تصفية القضية الفلسطينية بنقل الفلسطينيين؛ لأنها تعني «وجود أرض دون وجود مواطنين»، وأضاف: «إذا استدعي الأمر أن أطلب من الشعب الخروج للتعبير عن رأيه ورفضه تهجير الفلسطينيين، فستجدون الملايين في الشوارع للتعبير عن رفضهم ما يحدث في قطاع غزة».