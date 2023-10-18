  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تفرض عقوبات على 10 أعضاء في «حماس» الفلسطينية وممولين للحركة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 04:20 مساء
واشنطن تفرض عقوبات على 10 أعضاء في «حماس» الفلسطينية وممولين للحركة
الناطق باسم كتائب عزالدين القسام، أبو عبيدة، (الإنترنت)
alwasat radio

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء عقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، واستهدفت «محفظة استثمارية سرية لحماس»، ووسيطا ماليا على صلة بإيران وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة، وأخرين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات، المفروضة بموجب أمر تنفيذي يتعلق بالإرهاب، استهدفت تسعة أفراد وكيانا واحدا متمركزا في غزة وأماكن أخرى من بينها السودان وتركيا والجزائر وقطر، بحسب «رويترز».

وتأتي إجراءات وزارة الخزانة في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأميركي الأراضي الفلسطنية المحتلة حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب عملية حماس في السابع من أكتوبر.

كتائب القسام تطلق «طوفان الأقصى»
وفجر يوم السبت 7 أكتوبر ، أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، وقتلوا وجرحوا واسروا عددًا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

-  الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
-  الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة بقطاع غزة

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم «كتائب عز الدين القسام»  أبوعبيدة أن العملية جاءت ردًا على «اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة».

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا عنيفًا ومكثفًا على القطاع منذ  أحد عشر يومًا أوقع، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة للحركة 3478 شهيدًا.  وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة إلى 471 شهيدًا.

بين يدي القسام 200 أسير
وكشف أبوعبيدة، الإثنين الماضي، عن عدد الأسرى الإسرائيليين وقال إن «عدد الأسرى بين 200 و250 أسيرًا، وما بين يدي القسام 200 أسير»، لافتًا إلى أن 22 أسيرًا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن. وأضاف: «لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيًا».

وأضاف فى فيديو مسجل أن «العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلًا من مواجهة المقاتلين في الميدان»، وتابع: «العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه».

تظاهرات وتنديدات واسعة على قصف مستشفى المعمداني
وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت «471 شهيدًا وهناك 28 حالة حرجة، بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة» في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط. وتقول «حماس» إن القصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي.

وأثار القصف سلسلة إدانات دولية وتظاهرات في شوارع الضفة الغربية وطهران وعمَّان وإسطنبول وتونس وبيروت وغيرها من عواصم الدول العربية والأجنبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية ...
«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق القمة الإسلامية حول العدوان الإسرائيلي على غزة
انطلاق القمة الإسلامية حول العدوان الإسرائيلي على غزة
وزير الخارجية الفلسطيني يندد أمام القمة الإسلامية بـ«مؤشرات إبادة جماعية» في غزة
وزير الخارجية الفلسطيني يندد أمام القمة الإسلامية بـ«مؤشرات إبادة...
آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب السفارة الإسرائيلية في عمان بعد مجزرة مستشفى المعمداني
آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب السفارة الإسرائيلية في عمان بعد مجزرة...
مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني والعدوان الإسرائيلي على غزة
مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني ...
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3478 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3478 شهيدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
المزيد
واشنطن تفرض عقوبات على 10 أعضاء في «حماس» الفلسطينية وممولين للحركة
واشنطن تفرض عقوبات على 10 أعضاء في «حماس» الفلسطينية وممولين......
«الصحة الفلسطينية»: 471 شهيدًا حصيلة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
«الصحة الفلسطينية»: 471 شهيدًا حصيلة قصف مستشفى المعمداني في......
رابطة العالم الإسلامي: استهداف المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب
رابطة العالم الإسلامي: استهداف المستشفى المعمداني في غزة ......
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3478 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3478 شهيدا...
مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني والعدوان الإسرائيلي على غزة
مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني ......
المزيد