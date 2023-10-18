روسيا تعتبر ما حدث بمستشفى المعمداني في غزة «جريمة»

القاهرة - بوابة الوسط

رأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن الانفجار الذي تسبب بمقتل مئات الأشخاص في المستشفى المعمداني في قطاع غزة «جريمة».

وقالت زاخاروفا لإذاعة «سبوتنيك»: «نرى حاليا رغبة (من جانب إسرائيل) في التنصل من كل مسؤولية. إذا كانت هذه المحاولة تشكل نية جادة (...) لإثبات براءتها (...) فلا بد من عرض الحقائق»، داعية الولايات المتحدة و«إسرائيل» إلى تقديم صور الأقمار الصناعية للتحقق في مصدر الضربة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، في حين دعت روسيا والإمارات إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف المستشفى.