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بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 06:55 مساء
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، في القاهرة أن حلفاء الولايات المتحدة العرب «متمسكون بألا يتسع نطاق الحرب في غزة» بعد جولة قام بها في ست دول عربية.

وقال قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة «لا ينبغي أن يصب أحد الزيت على النار في مكان آخر»، فيما أثار القصف المتبادل على الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي مخاوف من أن تتحول الحرب إلى نزاع إقليمي. وأضاف أن الدول العربية التي زارها «تستخدم قنواتها الخاصة للتأكد من أن ذلك لن يحدث».

مخاوف أميركية من اتساع نطاق الحرب
وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، في وقت سابق الأحد، أن الولايات المتحدة تخشى أن تشهد الحرب في غزة «تصعيدًا» إضافيًا مع اتساع نطاقها، مبديًا أيضًا خشية من «تدخل إيراني» محتمل. وقال جايك ساليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي اس»: «لا يمكننا أن نستبعد فرضية أن تتخذ إيران قرارًا بالتدخل مباشرة في شكل أو في آخر، وعلينا أن نستعد لأي احتمال».

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ونبّه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، من الدوحة إلى أن «لا أحد» يمكنه «ضمان السيطرة على الوضع» إذا شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا على قطاع غزة. وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية «إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع».

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أن الاحتلال «لا يريد تصعيدًا» على حدوده الشمالية مع لبنان حيث ترتفع حدة التوتر ومعها المخاوف من توسع نطاق الحرب. 

وقال غالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه أثناء زيارته لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الأراضي المحتلة «ليس لدينا مصلحة في حرب في الشمال ولا نريد تصعيد الوضع». وأضاف «إذا اختار حزب الله طريق الحرب فسوف يدفع ثمنًا باهظًا جدًا ... وسوف نحترم خياره بضبط النفس ونبقي الأمور على ما هي عليه»، وفق «فرانس برس».

تحذيرات من  اجتياح بري لقطاع غزة
حذر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الأحد، من أن اجتياحًا بريًا إسرائيليًا لقطاع غزة «قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة».

وطالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي «بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة». وحذّر من أن «عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي دون شك على عدد كبير من الضحابا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يفضي الى إبادة جماعية غير مسبوقة».

الاحتلال الإسرائيلي يواصل استعداده 
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استعداده لاجتياح بري وشيك لقطاع غزة بعد أكثر من أسبوع على عملية «حماس» غير المسبوقة ضد الاحتلال، فيما أعلنت الأمم المتحدة نزوح مليون فلسطيني عن منازلهم في القطاع المحاصر.

وتحولت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة أن مليون فلسطيني نزحوا عن منازلهم خلال الأسبوع الأول من التصعيد. 

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