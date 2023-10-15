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الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يحذران من «إبادة جماعية» حال اجتياح إسرائيل غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 06:25 مساء
الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يحذران من «إبادة جماعية» حال اجتياح إسرائيل غزة
ألسنة اللهب ترتفع في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المكثف على القطاع. (الإنترنت)
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حذر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الأحد، من أن اجتياحًا بريًا إسرائيليًا لقطاع غزة «قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة».

وطالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي «بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة». وحذّر من أن «عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي دون شك على عدد كبير من الضحابا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة»، بحسب «فرانس برس».

الاحتلال الإسرائيلي يواصل استعداده لاجتياح بري 
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استعداده لاجتياح بري وشيك لقطاع غزة بعد أكثر من أسبوع على عملية «حماس» غير المسبوقة ضد الاحتلال، فيما أعلنت الأمم المتحدة نزوح مليون فلسطيني عن منازلهم في القطاع المحاصر.

-  ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2450 شخصًا
-  الولايات المتحدة تخشى من اتساع نطاق الحرب في غزة و«تدخلا إيرانيا» محتملا

وتحولت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة أن مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم خلال الأسبوع الأول من التصعيد. 

مخاوف أميركية من اتساع نطاق الحرب
أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الأحد، أن الولايات المتحدة تخشى أن تشهد الحرب في غزة «تصعيدًا» إضافيًا مع اتساع نطاقها، مبديًا أيضًا خشية من «تدخل إيراني» محتمل. وقال جايك ساليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي اس»: «لا يمكننا أن نستبعد فرضية أن تتخذ إيران قرارًا بالتدخل مباشرة في شكل أو في آخر، وعلينا أن نستعد لأي احتمال».

ونبّه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، من الدوحة إلى أن «لا أحد» يمكنه «ضمان السيطرة على الوضع» إذا شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا على قطاع غزة. وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية «إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع».

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصًا، وقالت الوزارة في بيان مقتضب «استشهاد 2450 مواطنًا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة». 

وفجر يوم السبت الماضي أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، وقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

 

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