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وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 02:54 مساء
وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، 13 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وغياب الحل السياسي «يصبان الزيت على النار وقد تخرج الأمور عن السيطرة»، مضيفا «إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا أيضا».

وتابع اللهيان، خلال تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن إيران تأمل أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب في فلسطين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و«إلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة»، مضيفا أن طهران أبلغت كيان الاحتلال «الصهيوني»، أنه إذا لم تتوقف جرائمه في قطاع غزة المحاصر، «فإن غدا سيكون متأخرا».

- وزير الخارجية الايراني: لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا اجتاحت «إسرائيل» غزة

وجه اللهيان، رسالة لكيان الاحتلال قائلا «إن أردتم الحرب حاربوا العسكريين وليس النساء والأطفال»، مضيفا «إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب».

«مقبرة لجنود الاحتلال»
وتابع أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان «له آمال وأحلام.. لكن الآن صمت هو وحكومته، وتقدمت واشنطن لتحافظ على تمثال ودمية إسرائيل»، مضيفا «إذا قرر الكيان الصهيوني دخول غزة فإن قادة المقاومة سيحولونها إلى مقبرة لجنود الاحتلال».

وشدد على أنه خلال لقاء اليوم مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اطلع منه بأن «جميع السيناريوهات طرحت على الطاولة» فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال، وذلك في وقت تندلع فيه اشتباكات على الجبهة الشمالية في لبنان.

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