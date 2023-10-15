  • Alwasat News
Atwasat

بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 11:39 صباحا
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية
بن سلمان، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن بالرياض. 15 أكتوبر 2023. (واس)
alwasat radio

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة تسعي لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم في الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.

ولفت بن سلمان، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن بالرياض، إلى أن المملكة تعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

المملكة ترفض استهداف المدنيين
وشدد ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع الذي استهدف بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، مؤكدا ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

- «فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

والسبت قال مصدر مقرب من الحكومة السعودية، إن المملكة قررت تعليق محادثات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول المطلع على المفاوضات إنّ «المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل) وأبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيين» الذين يقومون برعاية المباحثات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غارات إسرائيلية على مطار حلب
غارات إسرائيلية على مطار حلب
بايدن يؤكد لعباس حق الفلسطينيين في تقرير المصير
بايدن يؤكد لعباس حق الفلسطينيين في تقرير المصير
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
300 «شهيد» في غزة خلال 24 ساعة.. ووزارة الصحة: نواجه تطهيرا عرقيا
300 «شهيد» في غزة خلال 24 ساعة.. ووزارة الصحة: نواجه تطهيرا عرقيا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2329 فلسطينياً
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2329 فلسطينياً
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»...
المزيد
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين ......
اشتباكات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان
اشتباكات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان...
«القسام» تعلن مقتل 3 من عناصرها بعد توغّلهم إلى كيان الاحتلال من لبنان
«القسام» تعلن مقتل 3 من عناصرها بعد توغّلهم إلى كيان ......
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2329 فلسطينياً
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2329 ......
300 «شهيد» في غزة خلال 24 ساعة.. ووزارة الصحة: نواجه تطهيرا عرقيا
300 «شهيد» في غزة خلال 24 ساعة.. ووزارة الصحة: نواجه تطهيرا ......
المزيد