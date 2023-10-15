بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة تسعي لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم في الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.

ولفت بن سلمان، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن بالرياض، إلى أن المملكة تعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

المملكة ترفض استهداف المدنيين

وشدد ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع الذي استهدف بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، مؤكدا ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

- «فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

والسبت قال مصدر مقرب من الحكومة السعودية، إن المملكة قررت تعليق محادثات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول المطلع على المفاوضات إنّ «المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل) وأبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيين» الذين يقومون برعاية المباحثات.