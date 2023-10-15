منظمة الصحة: الإجلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت منظمة الصحة العالمية، مساء السبت، من أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع سيكون «بمثابة حكم إعدام».

ودانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، مشددة على أنه بسبب اكتظاظ المؤسسات الصحية في جنوب غزة سيكون الإجلاء «بمثابة حكم إعدام» على المرضى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ حولت الغارات والقصف المدفعي القطاع المحاصر إلى «حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة»، وفق بيان لـ«المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان.

ووثق «المرصد الأورومتوسطي» مقتل 14 فلسطينيًا على الأقل بمعدل كل ساعة في اليوم الثامن من العدوان الإسرائيلي والذي تضمن حتى الآن إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة، بما يوازي ربع قنبلة نووية.