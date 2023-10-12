قصف إسرائيلي على مطاري حلب ودمشق

القاهرة - بوابة الوسط

استهدف قصف إسرائيلي، الخميس، مطاري العاصمة السورية دمشق ومدينة حلب في شمال البلاد، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي السوري.

وقال مراسل أخبار قناة «الإخبارية» السورية إن «عدوانا إسرائيليا يستهدف مطاري دمشق وحلب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

الاحتلال يقطع المياه والكهرباء عن غزة

ومنذ الإثنين الماضي، فرض الاحتلال حصار كامل على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والطعام والوقود عن القطاع. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: «لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق».

والخميس، رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس تقديم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين أسرتهم خلال عملية «طوفان الأقصى» السبت الماضي.

وقال كاتس في بيان نقلته «فرانس برس»: «مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يجرى تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم» وفق تعبيره.

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة

إلى ذلك، حذر المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني، الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة «سيخرج عن السيطرة بسرعة» في ظل القصف الإسرائيلي المركز، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقالت لجنة الصليب الأحمر في بيان، أمس الأربعاء: «يدفع المدنيون دائمًا الثمن الأكبر في الصراع. في هذه اللحظة الحرجة»، وحثت الأطراف كافة على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ أي خطوات ضرورية لمنع تعرض المدنيين لمزيد الأذى، وحضت جميع الأطراف على «ضبط النفس، وحماية أرواح وممتلكات المدنيين».

وشددت اللجنة على ضرورة تجنب استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، محملة السلطات مسؤولية ضمان وصول المدنيين إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية بغض النظر عن الحصار العسكري.